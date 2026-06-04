Il Liverpool ha annunciato l’ingaggio di Andoni Iraola come nuovo allenatore, firmando un contratto di due anni. La nomina segue le dimissioni del precedente tecnico, Arne Slot. Iraola, ex allenatore del Bournemouth, prende il posto di Slot alla guida della squadra della Premier League. La società ha ufficializzato la scelta senza ulteriori dettagli.

2026-06-04 20:30:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Liverpool ha nominato Andoni Iraola come successore di Arne Slot con un contratto biennale. Iraola ha lasciato il Bournemouth a fine stagione, dopo aver guidato i Cherries al sesto posto e alla qualificazione europea per la prima volta nella loro storia con un posto in Europa League. L’allenatore basco sostituisce Slot, che ha lasciato il club del Merseyside sabato dopo una deludente difesa del titolo di Premier League, finendo quinto. Possiamo confermare che Andoni Iraola ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club in vista della stagione 2026-27 – Liverpool FC (@LFC), 4 giugno 2026 “Davvero emozionato, davvero emozionato”, ha detto a Liverpoolfc. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Andoni Iraola: il Liverpool nomina l’ex allenatore del Bournemouth con un contratto di due anni mentre la squadra della Premier League trova il sostituto di Slot

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Liverpool sacks head coach after fifth-place Premier League finish

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il gran rifiuto di Andoni Iraola: dice no al Milan per prendersi la panchina del Liverpool

Bournemouth vicino a un accordo per la sostituzione di Andoni Iraola: rapportoIl Bournemouth è vicino a trovare un accordo per sostituire l’allenatore Andoni Iraola, che ha annunciato il suo addio alla fine della stagione.

Temi più discussi: Il Liverpool raggiunge un accordo verbale per nominare Andoni Iraola come nuovo allenatore; Non solo Milan: tre club europei seguono Iraola; Per tornare in alto il Liverpool si affida a Iraola; Il Liverpool esonera Slot, Iraola in pole per sostituirlo dopo il no al Milan.

Ufficiale: Andoni #Iraola è il nuovo allenatore del #Liverpool #Sportitalia x.com

[SkySportsNews] Andoni Iraola è in trattative con il Milan, tuttavia le discussioni non stanno progredendo. Non è nemmeno più probabile che si unisca al Crystal Palace. Iraola è interessato a prendere in mano il Liverpool o il Bayer Leverkusen questa estate : r reddit

Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool: il comunicato ufficiale dei RedsAndoni Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool. L'ingaggio del tecnico spagnolo è stato ufficializzato dal club inglese con una nota: Il Liverpool FC può confermare che Andoni Iraola ha raggiunto ... tuttosport.com

Il Liverpool ha scelto il successore di Arne Slot: Andoni Iraola nuovo tecnico dei RedsEra uno dei possibili candidati alla panchina del Milan, alla fine ha scelto di restare in Premier League e guidare una delle squadre più importanti. tuttomercatoweb.com