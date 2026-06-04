Venezia e Bologna si affrontano in gara-3 delle semifinali della Serie A di basket. La partita è in corso e si cerca di rompere l’equilibrio in questa fase decisiva. La sfida si sta giocando in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. I due team cercano di conquistare un vantaggio decisivo in questa gara. La partita è visibile in diretta streaming, con i tifosi che seguono con attenzione ogni azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Reyer Venezia e Virtus Bologna, valida come gara-3 delle semifinali della Serie A di basket.. Una partita molto attesa, con le due formazioni che arrivano al Taliercio in perfetta parità, ma il fattore campo che è passato ai veneti. Come detto, la serie è sull’1-1, con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all’esordio vincendo 83-91, mentre in gara-2 si è rialzata Bologna, imponendosi con un netto 98-79. Ora, però, ci si sposta in Laguna, con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora ha due match tra le mura amiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Venezia-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: chi romperà l’equilibrio in gara-3?

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