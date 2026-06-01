Alle 19.56 si è svolta la presentazione delle due squadre prima dell’inizio della gara, con l’esecuzione dell’inno nazionale. La partita tra Virtus Bologna e Venezia in Serie A basket 2026 è la seconda e decisiva della serie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.56: Momento della presentazione delle due squadre e dell’inno nazionale. 19.53: Tutto invece confermato nella rosa di Venezia. Spahija può contare su tutti i suoi migliori. 19.47: Bologna ha perso per tutta la stagione Pajola e Alston e soprattutto ha tenuto fuori dalle rotazioni ancora Iago Dos Santos. 19.43: Entrambe le squadre al primo turno hanno vinto le loro rispettive serie a gara-5 contro Trento e Tortona. 19.40: Dall’altra parte una Reyer che ha dimostrato di essere davvero una grande squadra, trovando soluzioni importanti con Wiltjer e Parks soprattutto, anche se nell’ultimo quarto sono arrivate giocate importanti da Bowman e Cole. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Venezia, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gara-2 decisiva per la serie

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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