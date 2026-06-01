CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Virtus Bologna e Reyer Venezia, valido come gara-2 della semifinale del campionato di Serie A1 2025-2026. La Virtus è quasi già con le spalle al muro e non può permettersi un altro passo falso. Infatti Venezia ha ribaltato il fattore campo fin dal primo atto, vincendo 91-83 al termine di una sfida molto combattuta e che si è decisa nei minuti finali. Bologna paga sicuramente le assenze pesanti di Pajola ed Alston e ha bisogno soprattutto della sua difesa per portare a casa una vittoria fondamentale. Sicuramente Venezia scende in campo decisamente più leggera e con la consapevolezza di aver già centrato il suo obiettivo in queste due gare a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Venezia, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gara-2 spartiacque per la serie

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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