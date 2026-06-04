LIVE Venezia-Virtus Bologna 9-11 Serie A basket 2026 in DIRETTA | emiliani provano il break ma reagiscono i lagunari

Notizia in breve

Nel primo tempo della partita tra Venezia e Virtus Bologna, i lagunari hanno tentato di ridurre il divario, ma gli emiliani hanno mantenuto il vantaggio. A metà partita il punteggio è di 9-11, con i bolognesi che cercano di allungare grazie a un tentativo di break. Durante il match, alcuni giocatori hanno tentato tiri liberi, con Horton che ha realizzato un solo canestro su due tentativi. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di portare a casa il risultato.