LIVE Venezia-Virtus Bologna 9-11 Serie A basket 2026 in DIRETTA | emiliani provano il break ma reagiscono i lagunari
Nel primo tempo della partita tra Venezia e Virtus Bologna, i lagunari hanno tentato di ridurre il divario, ma gli emiliani hanno mantenuto il vantaggio. A metà partita il punteggio è di 9-11, con i bolognesi che cercano di allungare grazie a un tentativo di break. Durante il match, alcuni giocatori hanno tentato tiri liberi, con Horton che ha realizzato un solo canestro su due tentativi. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di portare a casa il risultato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-23 Uno su due ai liberi per Horton 15-23 Tripla di Ferrari e Virtus vola sul +8! 15-20 Secondo fallo di Niang, costretto ad andare in panchina 15-20 Si iscrive al match anche Diarra 15-18 Risponde Tessitori 13-18 Nuovo allungo di Bologna, questa volta con Jallow 13-16 Tripla del solito Edwards! 13-13 Due su due ai liberi per Parks e falli che stanno pesando in casa Virtus 11-13 A segno Niang 11-11 Canestro di Valentine e rimonta completata per Venezia 9-11 Tre su tre ai liberi per Cole, che beffa Hackett raccogliendo la palla un attimo prima del fallo subito 6-11 È sempre Tex Tessitori a segnare... 🔗 Leggi su Oasport.it
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