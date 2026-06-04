LIVE Venezia-Virtus Bologna 16-28 Serie A basket 2026 in DIRETTA | lagunari in crisi Edwards fa volare l’Olidata

Durante la partita di Serie A Basket tra Venezia e Virtus Bologna, il punteggio vede i bolognesi avanti con 28 punti contro i 16 dei veneziani. La squadra ospite ha messo a segno diversi canestri, con Edwards che ha contribuito con punti importanti. A metà del secondo quarto, Bologna ha allungato ulteriormente il vantaggio, portandosi a 32 punti, mentre Venezia fatica a rispondere.

16-28 Ancora Edwards! Ancora da tre punti! +12 Bologna a fine primo quarto 19.50 Per Bologna c’è anche l’emergenza infortuni. Con Alessandro Pajola e Derrick Alston Jr già ai box, è assente anche Luca Vildoza, uscito malconcio durante gara-2 e che deve dare forfait avendo ha riportato una lesione muscolare da trauma diretto della parete addominale destra. Il giocatore verrà rivalutato per gara-4. Lavoro extra per Yago Dos Santos, ai margini nelle ultime partite, ma che ora dovrà prendere in mano la squadra. 19:45 La serie è sull’1-1, con i veneti capaci di ribaltare il fattore campo in gara-1, mentre gli emiliani hanno reagito con veemenza in gara-2, dominata senza storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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