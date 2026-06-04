La Virtus Bologna guida contro Venezia con un punteggio di 55-51. Edwards ha segnato punti decisivi per gli emiliani, mantenendo il vantaggio. La Reyer ha risposto con un parziale di 7 punti, portandosi a 58-57. Cole ha realizzato un canestro che ha ridotto il divario a un punto. La partita è in corso e si sta giocando nel finale del quarto periodo della Serie A 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-57 Contro parziale della Reyer con Cole 56-57 Canestro di Wheatle e Venezia di nuovo in partita 54-57 Tripla di Wiltjer 51-57 Due su due ai liberi per Jallow e time-out Venezia 51-55 Ancora da tre Edwards, protagonista assoluto per la Virtus 51-52 Canestro di Jallow 51-50 Canestro di Cole, si lotta punto a punto 49-50 Fallo tecnico per la panchina di Venezia e libero di Edwards a segno 49-49 Canestro di Parks 47-49 Canestro di Niang 47-47 Torna a segnare Bologna e lo fa con il solito Edwards 47-45 Canestro di Tessitori e primo vantaggio per Venezia nel match! 45-45 Uno su due ai liberi per Paris e... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Oasport.it - LIVE Venezia-Virtus Bologna 51-55, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Edwards tiene gli emiliani avanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reyer Venezia vs Virtus Bologna Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

Notizie e thread social correlati

LIVE Venezia-Virtus Bologna 9-11, Serie A basket 2026 in DIRETTA: emiliani provano il break, ma reagiscono i lagunariNel primo tempo della partita tra Venezia e Virtus Bologna, i lagunari hanno tentato di ridurre il divario, ma gli emiliani hanno mantenuto il...

LIVE Venezia-Virtus Bologna 16-28, Serie A basket 2026 in DIRETTA: lagunari in crisi, Edwards fa volare l’OlidataDurante la partita di Serie A Basket tra Venezia e Virtus Bologna, il punteggio vede i bolognesi avanti con 28 punti contro i 16 dei veneziani.

Temi più discussi: Venezia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2026: orario gara-3, tv, streaming; Virtus Bologna-Venezia oggi, playoff Serie A basket. Orario e dove vederla in tv; Gara-2 Virtus Bologna-Venezia alle 20 su Sky; LBA Preview: G1 Semifinale di Finale Playoff Virtus Olidata Bologna - Umana Reyer Venezia.

Programmino di serata: LIVE - LBA Gara 2 SF, Reyer Venezia vs Virtus Bologna 21 - Atletica Diamond League, Golden Gala Una partita cruciale per il destino dello scudetto ed il primo grandissimo appuntamento estivo per l'Atletica Gasato #LBAPl x.com

Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su GoogleLeggi su Sky Sport l'articolo Venezia-Virtus gara-3 alle semifinali di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky ... sport.sky.it

Venezia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2026: orario gara-3, tv, streamingArchiviate le prime due sfide alla Virtus Arena, ora Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia tornano in campo oggi giovedì 4 giugno – palla a due alle ore ... oasport.it