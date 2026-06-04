Prova due volte la fuga la Virtus Bologna nel primo tempo al Taliercio, ma per due volte Venezia ricuce il gap. Sugli scudi un Carsen Edwards da 19 punti e un Amedeo Tessitori da 14 punti e 9 rimbalzi. Si chiude in equilibrio il primo tempo, con Bologna comunque aventi 40-45. 40-40 Ancora da tre! Ora Wiltjer! E pareggio a 1' dalla fine del primo tempo! Time-out Bologna 37-40 Si sblocca Venezia da oltre l’arco e lo fa con Bowman per il -3! 16-28 Ancora Edwards! Ancora da tre punti! +12 Bologna a fine primo quarto 19.50 Per Bologna c’è anche l’emergenza infortuni. Con Alessandro Pajola e Derrick Alston Jr già ai box, è assente anche Luca Vildoza, uscito malconcio durante gara-2 e che deve dare forfait avendo ha riportato una lesione muscolare da trauma diretto della parete addominale destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Venezia-Virtus Bologna 40-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: equilibrio al Taliercio all’intervallo

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Umana Reyer Venezia - Virtus Olidata Bologna: 15^ giornata LBA 2025/26 - FULL GAME

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