LIVE Venezia-Virtus Bologna 40-45 Serie A basket 2026 in DIRETTA | equilibrio al Taliercio all’intervallo

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Taliercio, Virtus Bologna tenta di allungare nel primo tempo, ma Venezia risponde immediatamente. Dopo i primi 20 minuti, il punteggio è di 40-45 in favore della Virtus. La squadra ospite prova due volte a creare un divario, ma Venezia si riporta sotto ogni volta, mantenendo il punteggio molto equilibrato. La partita prosegue con continui scambi tra le due formazioni, senza che nessuna riesca a prendere il sopravvento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prova due volte la fuga la Virtus Bologna nel primo tempo al Taliercio, ma per due volte Venezia ricuce il gap. Sugli scudi un Carsen Edwards da 19 punti e un Amedeo Tessitori da 14 punti e 9 rimbalzi. Si chiude in equilibrio il primo tempo, con Bologna comunque aventi 40-45. 40-40 Ancora da tre! Ora Wiltjer! E pareggio a 1' dalla fine del primo tempo! Time-out Bologna 37-40 Si sblocca Venezia da oltre l’arco e lo fa con Bowman per il -3! 16-28 Ancora Edwards! Ancora da tre punti! +12 Bologna a fine primo quarto 19.50 Per Bologna c’è anche l’emergenza infortuni. Con Alessandro Pajola e Derrick Alston Jr già ai box, è assente anche Luca Vildoza, uscito malconcio durante gara-2 e che deve dare forfait avendo ha riportato una lesione muscolare da trauma diretto della parete addominale destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

live venezia virtus bologna 40 45 serie a basket 2026 in diretta equilibrio al taliercio all8217intervallo
© Oasport.it - LIVE Venezia-Virtus Bologna 40-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: equilibrio al Taliercio all’intervallo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Umana Reyer Venezia - Virtus Olidata Bologna: 15^ giornata LBA 2025/26 - FULL GAME

Video Umana Reyer Venezia - Virtus Olidata Bologna: 15^ giornata LBA 2025/26 - FULL GAME

Notizie e thread social correlati

LIVE Virtus Bologna-Venezia 46-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: vantaggio minimo per i padroni di casa all’intervallo lungoLa Virtus Bologna conduce di un punto sull’ Venezia all’intervallo lungo, con il punteggio di 46-45.

LIVE Venezia-Virtus Bologna 0-0, Serie A basket 2026 in DIRETTA: al Taliercio pronti per la palla a due!Alle 20:00 è iniziata la partita tra Venezia e Virtus Bologna, con le squadre in campo e pronte per la palla a due.

Temi più discussi: Venezia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2026: orario gara-3, tv, streaming; Virtus Bologna-Venezia oggi, playoff Serie A basket. Orario e dove vederla in tv; Gara-2 Virtus Bologna-Venezia alle 20 su Sky; LBA Preview: G1 Semifinale di Finale Playoff Virtus Olidata Bologna - Umana Reyer Venezia.

venezia virtus bologna live venezia virtus bolognaReyer Venezia vs Virtus Bologna: diretta (22-30 con 6:40, 2Q)2Q Live - Candi apre il secondo periodo con una penetrazione. Canestrone di Diarra dal post contro Horton, 18-30 con 8:20. Brutto primo stint per Yago Dos Santos che non trova modo di sbloccarsi, la R ... pianetabasket.com

Venezia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2026: orario gara-3, tv, streamingArchiviate le prime due sfide alla Virtus Arena, ora Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia tornano in campo oggi giovedì 4 giugno – palla a due alle ore ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web