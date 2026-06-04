LIVE Venezia-Virtus Bologna 40-45 Serie A basket 2026 in DIRETTA | equilibrio al Taliercio all’intervallo
Al Taliercio, Virtus Bologna tenta di allungare nel primo tempo, ma Venezia risponde immediatamente. Dopo i primi 20 minuti, il punteggio è di 40-45 in favore della Virtus. La squadra ospite prova due volte a creare un divario, ma Venezia si riporta sotto ogni volta, mantenendo il punteggio molto equilibrato. La partita prosegue con continui scambi tra le due formazioni, senza che nessuna riesca a prendere il sopravvento.
Prova due volte la fuga la Virtus Bologna nel primo tempo al Taliercio, ma per due volte Venezia ricuce il gap. Sugli scudi un Carsen Edwards da 19 punti e un Amedeo Tessitori da 14 punti e 9 rimbalzi. Si chiude in equilibrio il primo tempo, con Bologna comunque aventi 40-45. 40-40 Ancora da tre! Ora Wiltjer! E pareggio a 1' dalla fine del primo tempo! Time-out Bologna 37-40 Si sblocca Venezia da oltre l’arco e lo fa con Bowman per il -3! 16-28 Ancora Edwards! Ancora da tre punti! +12 Bologna a fine primo quarto 19.50 Per Bologna c’è anche l’emergenza infortuni. Con Alessandro Pajola e Derrick Alston Jr già ai box, è assente anche Luca Vildoza, uscito malconcio durante gara-2 e che deve dare forfait avendo ha riportato una lesione muscolare da trauma diretto della parete addominale destra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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