La Virtus Bologna conduce di un punto sull’ Venezia all’intervallo lungo, con il punteggio di 46-45. Nel secondo quarto, i padroni di casa erano stati avanti di 11 punti, ma hanno subito un recupero da parte degli ospiti, che hanno anche passato in vantaggio nel finale di parziale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Il secondo quarto si chiude con la Virtus in vantaggio 46-45 su Venezia: i padroni di casa dopo essere stati addirittura a +11 si sono fatti recuperare dai lagunari, che hanno effettuato anche il sorpasso nel finale di parziale. 46-45 Edwars si infila con una serpentina e la mette dentro. 44-45 Tessitori non sbaglia in lunetta. 44-43 Vildoza riporta avanti la Virtus. 41-43 Wiltjer effettua il sorpasso. 41-41 Tessitori con una finta realizza il canestro. 41-39 Wltjer fa 12 in lunetta. Time-out Venezia. 41-38 Diouf prende il rimbalzo e la mette dentro. 39-38 Wiltjer facile facile sottocanestro. 02 di Diouf in lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Venezia 46-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: vantaggio minimo per i padroni di casa all’intervallo lungo

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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