Alle 20:00 è iniziata la partita tra Venezia e Virtus Bologna, con le squadre in campo e pronte per la palla a due. La gara si sta svolgendo al Taliercio, con il punteggio fermo sullo 0-0. La partita è in corso e gli atleti sono schierati sul campo, pronti a dare il via alle fasi di gioco. La diretta continua con aggiornamenti sullo svolgimento dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Si comincia! 19:58 Squadre in campo e pronte per la palla a due. 19:55 Venezia, invece, deve cancellare le brutte sensazioni vissute in gara-2 e affidarsi anche al pubblico del Taliercio per provare a chiudere la serie in casa e sconvolgere il tabellone, con il sogno di eliminare la leader della stagione regolare che può diventare realtà. 19.50 Per Bologna c’è anche l’emergenza infortuni. Con Alessandro Pajola e Derrick Alston Jr già ai box, è assente anche Luca Vildoza, uscito malconcio durante gara-2 e che deve dare forfait avendo ha riportato una lesione muscolare da trauma diretto della parete addominale destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Venezia-Virtus Bologna 0-0, Serie A basket 2026 in DIRETTA: al Taliercio pronti per la palla a due!

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