LIVE Venezia-Virtus Bologna 28-32 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Tessitori ricuce il gap

La Virtus Bologna guida 32-28 contro Venezia nel quarto quarto, con Tessitori che riduce lo svantaggio. Durante l’incontro, vengono chiamati due time-out, il secondo dopo un canestro di Diouf che porta i bolognesi a 38 punti. La partita è in corso nella Serie A 2026 e viene trasmessa in diretta. I punteggi sono aggiornati in tempo reale con Venezia che cerca di recuperare lo svantaggio.

Prova due volte la fuga la Virtus Bologna nel primo tempo al Taliercio, ma per due volte Venezia ricuce il gap. Sugli scudi un Carsen Edwards da 19 punti e un Amedeo Tessitori da 14 punti e 9 rimbalzi. Si chiude in equilibrio il primo tempo, con Bologna comunque aventi 40-45. 40-40 Ancora da tre! Ora Wiltjer! E pareggio a 1' dalla fine del primo tempo! Time-out Bologna 37-40 Si sblocca Venezia da oltre l’arco e lo fa con Bowman per il -3! 16-28 Ancora Edwards! Ancora da tre punti! +12 Bologna a fine primo quarto 19.50 Per Bologna c’è anche l’emergenza infortuni. Con Alessandro Pajola e Derrick Alston Jr già ai box, è assente anche Luca Vildoza, uscito malconcio durante gara-2 e che deve dare forfait avendo ha riportato una lesione muscolare da trauma diretto della parete addominale destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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