LIVE Virtus Bologna-Venezia 44-28 Serie A basket 2026 in DIRETTA | massimo vantaggio bolognese

Notizia in breve

La Virtus Bologna guida con un vantaggio di 44-28 nel primo tempo contro Venezia nella partita di Serie A basket 2026. Diarra ha segnato un canestro subito dopo un errore, portando il punteggio a 51-34. Tessitori ha risposto con un tap-in, dopo aver sbagliato un tiro precedente. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.