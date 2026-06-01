LIVE Virtus Bologna-Venezia 44-28 Serie A basket 2026 in DIRETTA | massimo vantaggio bolognese
La Virtus Bologna guida con un vantaggio di 44-28 nel primo tempo contro Venezia nella partita di Serie A basket 2026. Diarra ha segnato un canestro subito dopo un errore, portando il punteggio a 51-34. Tessitori ha risposto con un tap-in, dopo aver sbagliato un tiro precedente. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-34 Diarra si è subito ripreso e appoggia al tabellone. 49-34 Tessitori con il tap-in dopo il suo errore. A terra anche Diarra ora per Bologna, ma non sembra nulla di grave. 49-32 Tripla di Morgan per il nuovo +17. 46-32 Due liberi di Bowman. 46-30 Wiltjer con un gran canestro prova a scuotere la Reyer. 46-28 Morgan fa quello che vuole e appoggia il +18. 44-28 Contropiede della Virtus e Jallow vola a segnare il +16. Massimo vantaggio Virtus. Timeout immediato di Venezia. Cinque minuti all’intervallo. 42-28 Hackett si appoggia al vetro per il +14. 40-28 Hackett serve Diouf per la schiacciata in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it
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