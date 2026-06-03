Roland Garros 2026 Errani-Vavassori conquistano la finale del misto | è bis storico

Durante il torneo di Roland Garros 2026, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto la finale del doppio misto, battendo la coppia composta da una giocatrice tedesca e un francese con un punteggio di 6-1, 6-4. La vittoria rappresenta un secondo successo consecutivo in questa specialità per la coppia. La partita si è svolta sul campo in terra battuta di Parigi.

Parigi, 3 giugno 2026 – Sono splendidi Sara Errani e Andrea Vavassor i sul rosso di Francia del Roland Garros 2026, che hanno battuto la coppia formata dalla tedesca Siegemund Roger e dal francese Vasselin con il risultato di 6-1, 6-4. Gli Azzurri, già campioni in carica e con il trofeo del 2025 in bacheca, hanno conquistato la finale del torneo transalpino, nella competizione del misto. E’ un super bis storico. Nella prossima partita, il match del titolo, i campioni italiani affronteranno la coppia formata dalla canadese Dabrowski e dall’americano King. Foto USTA da supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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