Alle 11:42 si apre la finale del doppio misto a Roland Garros 2026, con Errani e Vavassori che cercano il secondo titolo consecutivo nello Slam parigino. La coppia affronta Dabrowski e King, che hanno raggiunto la prima finale insieme al loro primo torneo. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 Errani e Vavassori inseguono il secondo titolo consecutivo nello Slam parigino, e lo faranno contro Dabrowski e King che hanno conquistato la prima finale della loro collaborazione al primo torneo disputato insieme. 11.40 Buongiorno amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio della finale del doppio misto del Roland Garros. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e la coppia composta dalla polacca Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King, valido per la finale del torneo di doppio misto del Roland Garros con gli azzurri che cercano la seconda vittoria di fila nello Slam parigino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Dabrowski/King, Roland Garros 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio della finale del doppio misto!

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LIVE ERRANI/ VAVASSORI - DABROWSKI/ KING FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS

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