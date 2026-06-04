Rangnick non si presenta all'incontro programmato, mentre i responsabili tecnici e dirigenziali sono stati esonerati. Sono stati licenziati l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico, senza ancora aver nominato i loro sostituti. Nel frattempo, si sono svolti colloqui con altri allenatori, tra cui un tecnico straniero, e si valuta un eventuale piano B legato a un attaccante.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. I dissidi interni sono però all'ordine del giorno, incredibilmente anche con il Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic. Cardinale e Massimo Calvelli, colui che ha ereditato alcune deleghe da AD precedentemente in possesso di Furlani, hanno incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick si fa attendere. Glasner, i retroscena. Il ‘piano B’ di Ibrahimovi?

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