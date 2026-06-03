LIVE Milan – Attesa per Rangnick Glasner | i retroscena Il ruolo di Ibrahimovic
Il Milan sta vivendo una fase di cambiamenti con l’uscita dell’amministratore delegato, del direttore sportivo, dell’allenatore e del direttore tecnico. Si cercano ancora i nuovi incarichi per queste posizioni. Nel frattempo, si attende l’arrivo del nuovo allenatore, con Rangnick ancora in lizza. Glasner ha rivelato alcuni retroscena sulla situazione, mentre Ibrahimovic continua a essere un punto di riferimento nel club. La rivoluzione societaria e tecnica prosegue senza sosta.
Sale fortissima la tensione in casa Milan. Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e di quelli tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. I dissidi interni sono però all'ordine del giorno, incredibilmente anche con il Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic. Ieri Cardinale e Massimo Calvelli, colui che ha ereditato alcune deleghe da AD precedentemente in possesso di Furlani, hanno incontrato Oliver Glasner, uno dei due 'suggerimenti' per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che darà presto una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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