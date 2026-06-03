LIVE Milan – Attesa per Rangnick Incontrato Glasner Il ruolo di Ibrahimovic

Il Milan sta vivendo una fase di cambiamenti con l’addio di Furlani, Tare, Allegri e Moncada. La società cerca i loro sostituti, mentre si attende il nuovo allenatore. Rangnick è in attesa di conferme, e nel frattempo ha incontrato Glasner. Intanto, si discute anche del ruolo di Ibrahimovic, senza ulteriori dettagli ufficiali. La rivoluzione tecnica e societaria prosegue senza comunicati ufficiali, con aggiornamenti ancora da definire.

Sale fortissima la tensione in casa Milan. Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e di quelli tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. I dissidi interni sono però all'ordine del giorno, incredibilmente anche con il Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic. Ieri Cardinale e Massimo Calvelli, colui che ha ereditato alcune deleghe da AD precedentemente in possesso di Furlani, hanno incontrato Oliver Glasner, uno dei due 'suggerimenti' per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che darà presto una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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