LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si arriva nel paese di Don Camillo e Peppone!

Oggi si corre la sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026, attraversando le regioni di Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. La corsa si è conclusa nel paese noto per essere stato teatro delle avventure di Don Camillo e Peppone. La tappa è partita questa mattina e si è snodata lungo un percorso che ha coinvolto diverse località, con numerosi tratti pianeggianti e alcune salite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026, che toccherà tre regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. Il percorso prevede 159 km con partenza da Ala e arrivo a Brescello. Solo i primi 15 km saranno leggermente a salire, poi la strada sarà piatta fino al traguardo. A 40 km dalla conclusione è posizionato lo sprint intermedio di Ospitaletto. Frazione che chiaramente offre un’altra chance alle velociste, il vero problema sarà l’impostazione dello sprint. A 800 metri dal termine ci sarà una curva a 90° sulla destra e ci saranno altre due curve, questa volta sulla sinistra, tra i -550 e i -400. 🔗 Leggi su Oasport.it

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