Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 con una cronaca in diretta. Dopo circa tre ore di corsa, i ciclisti hanno affrontato le prime salite della giornata, segnando un momento importante nel percorso. La classifica generale si sta delineando con i corridori che cercano di mantenere o migliorare le posizioni conquistate finora. La corsa prosegue con intensità, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.02 3h di corsa superate, media dei 44.9 kmh. 14.01 11o km alla conclusione. 13.59 Accelera leggermente l’andatura del gruppo. Il ritardo del plotone maglia rosa, guidato dalla Bahrain e della Visma Lease a Bike, è sceso a 5’00”. 13.57 Quasi tutti i corridori si stanno mettendo la mantellina. Le previsioni meteo sembrano non dare scampo ai ciclisti che potrebbero a breve incontrare la prima pioggia del giorno (l’ennesima del Giro). 13.54 Nelle prime 6 tappe di questo Giro non ci sono state frazione adatte agli scalatori puri. Per questo motivo sono ancora ignoti i valori e le condizioni degli uomini di classifica 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: prime salite di giornata, si entra nel vivo della corsa!

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Giro d’Italia 2026. Tappa lucana “memorabile”

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