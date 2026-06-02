LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si entra nel vivo con la cronometro
Alle 14:00 si è disputata la cronometro di 20 chilometri, con le cicliste che hanno affrontato un percorso pianeggiante e senza particolari salite. La gara si è svolta su strade asfaltate, con partenze scaglionate ogni due minuti. Le atlete sono partite singolarmente, cercando di completare il percorso nel minor tempo possibile. La cronometro ha concluso la quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La frazione odierna, una cronoscalata di 12,7km da Belluno a Nevegal, è il primo vero banco di prova per chi vuole vincere la Corsa Rosa. Dopo tre tappe dedicate alle ruote veloci, dominate dalla sprinter azzurra Elisa Balsamo, il Giro comincia finalmente a salire! Subito dopo la partenza da Belluno, le cicliste incontreranno un primo tratto di 2km in lieve discesa, seguito da 3km circa di “mangia e bevi”. A questo punto comincerà la dura ascesa al Nevegal, 7,4km di lunghezza con una pendenza media del 8,2%. 🔗 Leggi su Oasport.it
1a tappa | Cesenatico - Ravenna: Ultimi Km | Giro d'Italia Women 2026
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Ieri la seconda tappa veneta del Giro d'Italia Women. Un tracciato pianeggiante con arrivo in volata: la prima a tagliare il traguardo è stata l'azzurra Balsamo Ludovica Marafini #NonStopNews @girowomen #GirodItaliaWomen LIVE ? Link in bio x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
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