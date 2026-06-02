LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si entra nel vivo con la cronometro

Notizia in breve

Alle 14:00 si è disputata la cronometro di 20 chilometri, con le cicliste che hanno affrontato un percorso pianeggiante e senza particolari salite. La gara si è svolta su strade asfaltate, con partenze scaglionate ogni due minuti. Le atlete sono partite singolarmente, cercando di completare il percorso nel minor tempo possibile. La cronometro ha concluso la quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026.