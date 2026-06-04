LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la Uno-X apre il ventaglio Reusser attardata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Il gruppo di Reusser sta recuperando sul primo plotone, svantaggio di 13?. 16.49 50 km alla conclusione. 16.46 Davanti continuano a collaborare diverse squadre, tra cui Lidl Trek e Liv AlUla, con l’obiettivo di non far rientrare il gruppo Reusser e Zigart. 16.43 Riprese le fuggitive. Adesso dietro c’è la Movistar in blocco che prova a riportare davanti Reusser, lo svantaggio è di 28?. 16.42 Rientrato davanti il gruppo in cui erano presenti Gillespie, Longo Borghini e Vollering. 16.41 Le quattro fuggitive mantengono 30? di vantaggio sul primo gruppo. Ad inseguire c’è un plotoncino molto vicino alle prime con Vollering, Gillespie e Vollering. 🔗 Leggi su Oasport.it

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