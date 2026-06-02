LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gran tempo di Reusser partita Longo Borghini

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, la ciclista Reusser ha registrato il miglior tempo. La corsa si è svolta su strade asciutte, contrariamente a quanto previsto, e le condizioni sono rimaste stabili fino alla fine. La gara ha visto anche la partecipazione di Longo Borghini, tra le protagoniste della giornata. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili tramite la diretta live.