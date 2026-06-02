LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gran tempo di Reusser partita Longo Borghini
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, la ciclista Reusser ha registrato il miglior tempo. La corsa si è svolta su strade asciutte, contrariamente a quanto previsto, e le condizioni sono rimaste stabili fino alla fine. La gara ha visto anche la partecipazione di Longo Borghini, tra le protagoniste della giornata. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili tramite la diretta live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Contrariamente alle previsioni, e fortunatamente, le condizioni di gara resteranno asciutte fino al termine della tappa. 15:59 Partite tutte le atlete. E’ sul tracciato la maglia rosa Elisa Balsamo, che ha trionfato nelle prime tre tappe. 15:58 Dorsale numero 1 per Longo Borghini, vincitrice delle ultime due edizioni della corsa rosa. 15:56 Taglia il traguardo in seconda posizione Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM Zondacrypto). Per la tedesca 22 secondi di ritardo dalla leader Reusser. 15:55 Ben 24 secondi di vantaggio per Van der Breggen su Trinca Colonel al primo intermedio. Per l’olandese inizia ora la sezione in salita. 🔗 Leggi su Oasport.it
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