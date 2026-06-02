LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Muller vola al comando! Sulla strada Marlen Reusser

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Che tempo per Trinca Colonel! L’azzurra è prima dopo 5,6km di gara! 12 i secondi di vantaggio su Haugset. 15.19 E’ appena partita l’espertissima spagnola Mavi Garcia! Fra due minuti partirà anche la tedesca Antonia Niedermaier, capitana per la classifica per la Canyon SRAM. 15.17 Nuovo miglior tempo all’intermedio! Passa in testa la norvegese Haugset, che fa registrare il tempo di 9’35”, due secondi davanti a Zigart. 15.16 Sulla strada anche le due forti cicliste Cecile Ludwig e Magdeleine Vallieres (campionessa del mondo su strada). Vedremo se queste due atlete proveranno a spingere o se decideranno di riposarsi per puntare alle vittorie di tappa nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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