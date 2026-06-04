LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziato il tratto di trasferimento

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 è iniziata con il trasferimento. La corsa è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. Elisa Longo Borghini ha un ritardo di 2 minuti e 12 secondi dalla maglia rosa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Il ritardo di Elisa Longo Borghini dalla maglia rosa è di 2’12”. 13.58 Gruppo pronto per iniziare il tratto di trasferimento. 13.55 In classifica generale Van Der Breggen guida con 1? di vantaggio su Vollering. 13.52 Tra le atlete in partenza Anna Van Der Breggen è quella con più vittorie da professionista, ben 65. Poi c’è la connazionale Vollering a quota 63, mentre l’azzurra Elisa Longo Borghini conta 59 successi in carriera. 13.49 La tappa di ieri è andata all’olandese Demi Vollering. 13.46 La frazione odierna misura 160 km: si parte da Ala, in provincia di Trento, e si arriva a Brescello, comune situato nel territorio reggiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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