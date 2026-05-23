LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il tratto di trasferimento
Oggi si è svolto il tratto di trasferimento della tappa del Giro d’Italia 2026. La corsa è iniziata con il passaggio da parte dei ciclisti attraverso il percorso di trasferimento, senza che siano stati segnalati incidenti o variazioni impreviste. La classifica generale del Giro 2026 viene aggiornata in tempo reale, con i tempi dei corridori che vengono registrati e comunicati durante la giornata. La diretta prosegue con gli aggiornamenti sulla corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:02 L’olandese Thymen Arensman della Netcompany Ineos, reduce dall’ottima prova offerta nella cronometro, cercherà di mettere in difficoltà il principale candidato per la vittoria finale con l’aiuto del compagno di squadra Egan Bernal. Nella prima parte di corsa l’austriaco Felix Gall ha dimostrato di essere l’unico in grado di reggere il passo del danese in salita. L’alfiere della Decathlon CMA CGM Team non potrà però accontentarsi di una corsa di conserva e dovrà attaccare per recuperare, nei confronti dei rivali, quanto perduto nella prova contro il tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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