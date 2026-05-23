LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il tratto di trasferimento

Notizia in breve

Oggi si è svolto il tratto di trasferimento della tappa del Giro d’Italia 2026. La corsa è iniziata con il passaggio da parte dei ciclisti attraverso il percorso di trasferimento, senza che siano stati segnalati incidenti o variazioni impreviste. La classifica generale del Giro 2026 viene aggiornata in tempo reale, con i tempi dei corridori che vengono registrati e comunicati durante la giornata. La diretta prosegue con gli aggiornamenti sulla corsa.