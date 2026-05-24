LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si appresta a iniziare il tratto di trasferimento
Il gruppo del Giro d’Italia 2026 ha iniziato oggi il tratto di trasferimento, segnando l’inizio della tappa. La corsa si sta muovendo in direzione della prossima fase della gara, con i ciclisti pronti a proseguire. La diretta continua a seguire gli sviluppi e la classifica generale si aggiorna in tempo reale. Alle 13.46 il trasferimento è ufficialmente partito, mentre i corridori si preparano a affrontare le successive sfide in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.46 Iniziato il tratto di trasferimento. 13.44 Gruppo schierato per iniziare il tratto di trasferimento. 13.41 Per gli uomini di classifica la giornata odierna sarà un altro momento utile per recuperare energie, insieme al giorno di riposo di domani. 13.38 L’obiettivo del francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sarà quello di riconquistare la maglia ciclamino, ora sulle spalle dell’ecuadoregno Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates), in testa a questa classifica con 131 punti contro i 130 del transalpino. 13.35 Tra circa 5? inizierà il tratto di trasferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it
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