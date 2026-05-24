LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si appresta a iniziare il tratto di trasferimento

Notizia in breve

Il gruppo del Giro d’Italia 2026 ha iniziato oggi il tratto di trasferimento, segnando l’inizio della tappa. La corsa si sta muovendo in direzione della prossima fase della gara, con i ciclisti pronti a proseguire. La diretta continua a seguire gli sviluppi e la classifica generale si aggiorna in tempo reale. Alle 13.46 il trasferimento è ufficialmente partito, mentre i corridori si preparano a affrontare le successive sfide in programma.