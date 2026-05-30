Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, una ciclista ha vinto la prima frazione femminile con una volata lunga e decisa. La gara si è conclusa con l’arrivo in volata, confermando la vittoria della atleta sulla linea del traguardo. L'evento è stato seguito in diretta, con aggiornamenti sullo svolgimento della tappa fino alla conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 LORENA WIEBES MAGISTRALE: CON UNA VOLATA LUNGHISSIMA CONQUISTA LA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026 FEMMINILE. 18.49 Ultimo chilometro! 18.48 Lorena Wiebes e Anna Van Der Breggen sono già nelle prime posizioni del gruppo. 18.45 Fase di studio tra le varie squadra, quando siamo ai -5 km. 18.42 Anche le compagne di Elisa Balsamo (Lidl Trek) sono davanti. 18.39 Ora c’è la FDJ United-Suez in testa al gruppo. 18.36 Mancano 10 km al traguardo. 18.33 Caduta per Nina Berton e Argiro Milaki. 18.30 Team SD Worx-Protime al lavoro per Lorena Wiebes. 18.27 Ancora 20 km prima di arrivare sul traguardo di Ravenna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per l’arrivo in volata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 19 Preview: 5,500 Meters Of Climbing

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per l’inizio della frazioneI corridori sono partiti e devono percorrere circa seimilasettecento metri prima di raggiungere il chilometro zero.

Temi più discussi: Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez non lascia nulla e realizza il tris, Ulissi sul podio; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Ventesima Tappa; 15 tappa Giro d'Italia 2026.

Vingegaard si è preso il primo Giro d'Italia della carriera! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser la 20a tappa della Corsa Rosa Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/rgBILobrI… x.com

Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 20 Gemona del Friuli-Piancavallo LIVE: Vingegaard alla conquista definitiva della maglia rosaLa cronaca in diretta della tappa 20 del Giro d'Italia 2026, Gemona del Friuli-Piancavallo: oggi il redde rationem per la classifica generale e soprattutto per il podio ... sport.virgilio.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard festeggia la Tripla Corona. Eulalio stacca PiganzoliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.27 Per l'Italia si chiude l'ennesimo Giro mediocre. Non siamo ... oasport.it