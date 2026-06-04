Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il gruppo è rimasto compatto dopo l’attacco della squadra Uno-X. Al momento, i corridori si trovano in una fase di stabilità, ma si prevedono possibili nuove azioni di attacco nel prosieguo della corsa. La corsa è ancora in corso e gli aggiornamenti in tempo reale continuano a seguire l’evoluzione della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 Adesso in gruppo è tornata la tranquillità, ma ci potrebbero essere nuovi attacchi. 17.03 Balsamo ha vinto lo sprint intermedio. Vollering aveva provato a fare la volata per gli abbuoni, ma era stata subito seguita da Van der Breggen. 17.01 Vediamo se le sprinter faranno la volata per i punti del traguardo volante o se ormai si sono arrese allo strapotere di Balsamo. 16.59 3 km allo spirnt intermedio di Ospitaletto. 16.56 Il vento rimane comunque intorno ai 15 kmh, qualche squadra potrebbe riprovarci. 16.53 E’ riuscita a rientrare il gruppo con dentro Reusser e Zigart, gruppo compatto. 16.51 Il gruppo di Reusser sta recuperando sul primo plotone, svantaggio di 13?. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, dopo l’attacco della Uno-X

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