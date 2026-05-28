Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, alcuni corridori si sono staccati dal gruppo principale, tra cui il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step. Tuttavia, la fuga non si è ancora formata, e il gruppo rimane compatto. La corsa continua senza cambi significativi in classifica, con diversi atleti ancora vicini tra loro. La situazione resta invariata, senza tentativi di scatti decisivi o allunghi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 14.21 Diversi corridori si sono già staccati dal gruppo, tra cui anche il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step). 14.18 Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) e Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) provano a evadere dal plotone. 14.15 Il gruppo ora è impegnato in una salita di 2,6 km al 5,1% che terminerà nella frazione di Madrano, appartenente al comune di Pergine Valsugana. 14.12 Ripresi tutti gli uomini all’attacco, gruppo compatto. 14.09 Jacobs resiste ancora, ma ci sono diversi uomini, tra cui Juan Pedro Lopez (Movistar Team) e Harold Martin Lopez (XDS Astanas Team), che lo stanno per raggiungere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non decolla la fuga, gruppo compatto

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