Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, un attacco è stato sferrato da un ciclista, ma il gruppo principale ha mantenuto il controllo della corsa. Le prime cinque tappe sono state vinte da ciclisti italiani o dei Paesi Bassi. La corsa prosegue e si attende di vedere se oggi un’altra nazione otterrà una vittoria. La tappa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Le prime cinque tappe sono state vinte dall’Italia o dai Paesi Bassi, vedremo se oggi si aggiungerà un’altra nazione. 17.39 Al gruppo potrebbe far comodo tenere un’atleta a questa distanza, in modo che nessuna provi un nuovo attacco. 17.36 Giorgia Serena ha 50? di vantaggio sul gruppo. 17.33 Mancano meno di 20 km al termine della frazione. 17.30 Attacco di Giorgia Serena (Team Mendelspeck E-Work). 17.27 Il finale sarà molto complicato, con diverse curve negli ultimi 2 km. Qualche atleta potrebbe provare a sorprendere il gruppo, che farebbe poi fatica a recuperare sulle strade tortuose. 17.24 Le atlete stanno trovando vento contrario intorno ai 23 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacco di Giorgia Serena, ma il gruppo controlla

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