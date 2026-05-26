Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026, undici corridori sono riusciti a distanziare il gruppo principale e sono in fuga. Tuttavia, il gruppo principale sta mantenendo il controllo della corsa, senza lasciare spazio a un allungo decisivo. A circa metà percorso, un attaccante ha tentato di rientrare sui fuggitivi, ma senza successo. La classifica generale si mantiene invariata, con i favoriti ancora in posizione di attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.31 Attacco di Arrieta che prova a rientrare sui fuggitivi. 14.30 Anche Milan sta tirando in testa al gruppo. La Lidl – Trek ha bisogno di una vittoria di tappa e oggi sono tutti a disposizione di Ciccone. 14.27 Quest’oggi sono oltre 2800 i metri di dislivello da affrontare, tutti negli ultimi 90 km. 14.24 Mancano poco meno di 5 km per entrare nel circuito e inizierà immediatamente l’ascesa di Torre, dove probabilmente ci saranno nuovi attacchi. 14.21 Nel gruppo principale stanno lavorando Lidl Trek e UAE, il distacco continua a scendere. Entrambe le squadre hanno un uomo in fuga, ma non è probabilmente adatto a questa giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici in fuga, ma il gruppo controlla

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