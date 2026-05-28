Quattro ciclisti sono in fuga, tra cui uno di nome Bais, mentre il gruppo principale mantiene il controllo della corsa. A circa cinque chilometri dall’inizio del GPM di Fastro, previsto tra 3,2 km con una pendenza media del 3,9%, la corsa si avvicina alla salita. La gara è in corso e si seguono gli sviluppi della fuga e della salita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 15.17 Tra 5 km inizierà il GPM di Fastro (3,2 km al 3,9%). 15.14 Lidl Trek e NSN Cycling Team in testa al gruppo. 15.11 Il gruppo non lascia andare la fuga, il margine dei fuggitivi si aggira sempre intorno al 1?. 15.08 Mancano 100 km all’arrivo. 15.05 Ricordiamo chi sono i quattro uomini al comando: Mattia Bais e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta), James Shaw (EF Education-EasyPost) e Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech). 15.02 Il margine degli attaccanti è di 1’18”: anche Geens ora fa parte della fuga. 14.59 Anche Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) si sta avvicinando alla testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro uomini in fuga, tra cui Bais, ma il gruppo controlla

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