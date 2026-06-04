Errani Vavassori-Dabrowski King oggi in tv Roland Garros 2026 | orario finale doppio misto canale streaming

Il 4 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori partecipano al doppio misto di Roland Garros 2026. La partita si svolge in diretta televisiva e streaming, con orario e canale non specificati. La coppia italiana affronta un team composto da Dabrowski e King nel torneo di doppio misto. La competizione si disputa nel contesto del torneo di tennis su terra battuta.

Oggi, giovedì 4 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori saranno nuovamente protagonisti nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026. Gli azzurri, campioni in carica, affronteranno in finale la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dall’americano Evan King. Un confronto impegnativo contro due specialisti della specialità. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-DABROWSKIKING DALLE 12.00 I due azzurri hanno esordio in modo brillante contro l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, liquidati con un rapido 6-2, 6-2 in appena un’ora di gioco. Successivamente c’è stata la rimonta pazzesca contro Fanny Stollár e Chris Harrison. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ERRANI/VAVASSORI, la finale back to back a Parigi è realtà I HIGHLIGHTS I ROLAND GARROS 2026

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Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Dabrowski/King, Finale Roland Garros 2026: orario, programma, perché non c’é la diretta in chiaroSara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale del torneo di doppio misto a Roland Garros 2026.

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