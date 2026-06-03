Dove vedere in tv Errani Vavassori-Dabrowski King Finale Roland Garros 2026 | orario programma perché non c’é la diretta in chiaro

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale del torneo di doppio misto a Roland Garros 2026. La gara si svolgerà in giornata, ma non sarà trasmessa in diretta in chiaro. La partita sarà visibile solo su piattaforme a pagamento o tramite servizi streaming dedicati. L’orario preciso non è ancora stato comunicato, ma si svolgerà nel pomeriggio. La finale vede coinvolti anche i giocatori Dabrowski e King.

Sara Errani e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio misto al Roland Garros 2026: i tennisti italiani hanno regolato la coppia franco-tedesca composta da Siegemund e Roger-Vasselin, meritandosi così il diritto di disputare l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Gli azzurri se la dovranno vedere contro la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King, che oggi hanno eliminato MuhammadMektic. L’appuntamento è per giovedì 4 giugno alle ore 12.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Court Philippe Chatrier (il Campo Centrale di Parigi) e precederà le due semifinali del singolare femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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