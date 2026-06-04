LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 4-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri perdono il primo set dopo un pessimo inizio!

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il match di doppio a Roland Garros, Errani e Vavassori hanno perso il primo set contro Dabrowski e King, con il punteggio di 4-6. La coppia italiana ha subito un avvio difficile, commettendo errori e non trovando continuità nel gioco. Nel corso del set, si sono verificati scambi di punti con alcune palle break, ma senza successo. Un punto importante si è verificato con un colpo vincente di Andrea vicino alla rete.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Dritto vincente a pochi passi dalla rete di Andrea. 15-30 Non trova il campo neanche lo smash di Errani. 15-15 King non trova il campo con la risposta. 0-15 Esce lo slice di Vavassori che mette troppa foga nel colpo. Serve Vavassori, che parte con una seconda. 4-6 Il primo set è dei nostri avversari!  Volée vincente di Dabrowski, la canadese chiude il parziale. 40-30 Si lascia ingolosire dal rovescio lungolinea King, il colpo non trova il campo. 40-15 Risposta comoda di Vavassori, volée facile di Dabrowski. Seconda. 30-15 Si spegne a rete la difesa di Errani. Altra seconda. 15-15 Esce il dritto di Vavassori, non ci voleva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE ERRANI/ VAVASSORI - DABROWSKI/ KING FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS

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