LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 4-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri perdono il primo set dopo un pessimo inizio!

Notizia in breve

Durante il match di doppio a Roland Garros, Errani e Vavassori hanno perso il primo set contro Dabrowski e King, con il punteggio di 4-6. La coppia italiana ha subito un avvio difficile, commettendo errori e non trovando continuità nel gioco. Nel corso del set, si sono verificati scambi di punti con alcune palle break, ma senza successo. Un punto importante si è verificato con un colpo vincente di Andrea vicino alla rete.