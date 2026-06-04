LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 4-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri perdono il primo set dopo un pessimo inizio!
Durante il match di doppio a Roland Garros, Errani e Vavassori hanno perso il primo set contro Dabrowski e King, con il punteggio di 4-6. La coppia italiana ha subito un avvio difficile, commettendo errori e non trovando continuità nel gioco. Nel corso del set, si sono verificati scambi di punti con alcune palle break, ma senza successo. Un punto importante si è verificato con un colpo vincente di Andrea vicino alla rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Dritto vincente a pochi passi dalla rete di Andrea. 15-30 Non trova il campo neanche lo smash di Errani. 15-15 King non trova il campo con la risposta. 0-15 Esce lo slice di Vavassori che mette troppa foga nel colpo. Serve Vavassori, che parte con una seconda. 4-6 Il primo set è dei nostri avversari! Volée vincente di Dabrowski, la canadese chiude il parziale. 40-30 Si lascia ingolosire dal rovescio lungolinea King, il colpo non trova il campo. 40-15 Risposta comoda di Vavassori, volée facile di Dabrowski. Seconda. 30-15 Si spegne a rete la difesa di Errani. Altra seconda. 15-15 Esce il dritto di Vavassori, non ci voleva. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
LIVE ERRANI/ VAVASSORI - DABROWSKI/ KING FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS
Notizie e thread social correlati
LIVE Errani/Vavassori-Dabrowski/King 0-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break di svantaggio per gli azzurri nel primo setDurante la partita di doppio a Roland Garros 2026, l’Italia si trova sotto di tre giochi nel primo set, con un doppio break di svantaggio.
LIVE Errani/Vavassori-Dabrowski/King 1-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della rimonta nel primo setDurante la partita di doppio maschile a Roland Garros, i giocatori italiani stanno cercando di recuperare uno svantaggio di 1-4 nel primo set contro...
Temi più discussi: LIVE Errani/Vavassori-Dabrowski/King, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurri in finale per difendere il titolo!; Giorno 12 | Finale Doppio Misto: Errani/Vavassori - Dabrowski/King in Diretta Streaming | DAZN IT; Errani/Vavassori contro Dabrowski/King: finale alle ore 12.00!; Roland Garros, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto.
IN CAMPO OGGI LA FINALE DI DOPPIO MISTO AL ROLAND GARROS! ?Sara Errani e Andrea Vavassori scendono in campo oggi per difendere il titolo nel doppio misto! Dall'altra parte della rete la coppia Dabrowski / King . ?Orario d'inizii previsto or facebook
Errani/Vavassori-Dabrowski/King oggi in tv, Roland Garros 2026: orario finale doppio misto, canale, streamingOggi, giovedì 4 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori saranno nuovamente protagonisti nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026. Gli azzurri, ... oasport.it
LIVE Errani/Vavassori-Dabrowski/King 0-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break di svantaggio per gli azzurri nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete la risposta di King. Vavassori torna al servizio. 0-4 Si sposta Vavassori, riesce il passante ... oasport.it