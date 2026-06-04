LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break di svantaggio per gli azzurri nel primo set
Durante la partita di doppio a Roland Garros 2026, l’Italia si trova sotto di tre giochi nel primo set, con un doppio break di svantaggio. Dopo alcuni scambi, King ha realizzato una volée perfetta, portando il punteggio a 0-30, e successivamente ha risposto con un rovescio lungolinea vincente, portando il punteggio a 0-40. La coppia italiana ha subito questa sequenza di punti senza risposte fino a quel momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Doppio break di svantaggio. Volée perfetta di King. 0-40 Risposta vincente dello statunitense con il rovescio lungolinea. 0-30 Chiude la volée King. Seconda. 0-15 Lungo il rovescio di Sara. Serve Errani. 0-2 Andrea si fa investire dal dritto di King e manda in rete la volée. 40-15 Scappa la risposta di Vavassori. 30-15 Slice di rovescio di Dabrowski. 15-15 Questa volta la volée dell’azzurra è perfetta. Seconda palla per King. 15-0 Troppo leggera Sara, esce la volée. Serve lo statunitense. 0-1 La terza volée di Errani non resta in campo, break in apertura di match per i nostri avversari. 40-40 Ace di Vavassori! 30-40 Liscia l’intervento Dabrowski, passa il dritto in cross di Andrea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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