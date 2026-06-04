LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break di svantaggio per gli azzurri nel primo set

Notizia in breve

Durante la partita di doppio a Roland Garros 2026, l’Italia si trova sotto di tre giochi nel primo set, con un doppio break di svantaggio. Dopo alcuni scambi, King ha realizzato una volée perfetta, portando il punteggio a 0-30, e successivamente ha risposto con un rovescio lungolinea vincente, portando il punteggio a 0-40. La coppia italiana ha subito questa sequenza di punti senza risposte fino a quel momento.