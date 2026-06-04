Durante la partita di doppio maschile a Roland Garros, i giocatori italiani stanno cercando di recuperare uno svantaggio di 1-4 nel primo set contro i rivali. La coppia avversaria ha ottenuto un punto con un lob di King, mentre gli azzurri stanno tentando di riavvicinarsi nel punteggio, riducendo uno dei due break subiti. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Esce il lob di King! Proviamo a rientrare nel set, ci riprendiamo uno dei due break! Seconda. 40-40 Passante di dritto in side in dello statunitense. Punto decisivo. 30-40 Il punto è degli azzurri, King convinto di aver sbagliato ha disturbato l’azione. 30-30 Non trova il campo il dritto di Errani. 15-30 Bravissima la polacca che entra con i tempi giusti e con la volée interrompe lo scambio da fondo tra Sara e King. Non c’è la prima. 0-30 Risposta perfetta di Andrea, esce la volée di Dabrowski. Ancora seconda. 0-15 Volée di Vavassori, non ci arriva King. Seconda palla. Torna al servizio lo statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Dabrowski/King 1-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della rimonta nel primo set

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LIVE ERRANI/ VAVASSORI - DABROWSKI/ KING FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS

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