LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 4-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per gli azzurri!
Durante il secondo set, gli italiani hanno ottenuto un break all'inizio, portandosi sul 2-0. Vavassori ha risposto con un colpo in rete, mentre Errani ha tentato un lungolinea di dritto che è finito fuori campo. La partita prosegue con un punteggio di 4-6, 1-0 in favore degli avversari, con un vantaggio di due punti nel secondo set. La sfida si svolge sul campo di Roland Garros 2026, con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 In rete la risposta di Vavassori. 40-0 Cerca una risposta complessa con il lungolinea di dritto Errani, la palla non trova il campo. 30-0 Volée alta perfetta di King. 15-0 Prima vincente per la canadese. Serve Dabrowski. 3-0 La canadese cerca una volée scomoda che non resta in campo, confermiamo il break. 40-15 Riesce la risposta di rovescio diagonale di Dabrowski. 40-0 Ancora a rete Andrea! 30-0 La seconda volée, quella in allungo, è vincente per il torinese. 15-0 Vavassori chiude a rete la volée. Serve Errani per confermare il break. 2-0 Errore enorme di Dabrowski che manda in rete la volée alta, break! Seconda palla sul punto decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE ERRANI/ VAVASSORI - DABROWSKI/ KING FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS
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