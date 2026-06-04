LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 4-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per gli azzurri!

Notizia in breve

Durante il secondo set, gli italiani hanno ottenuto un break all'inizio, portandosi sul 2-0. Vavassori ha risposto con un colpo in rete, mentre Errani ha tentato un lungolinea di dritto che è finito fuori campo. La partita prosegue con un punteggio di 4-6, 1-0 in favore degli avversari, con un vantaggio di due punti nel secondo set. La sfida si svolge sul campo di Roland Garros 2026, con aggiornamenti in tempo reale.