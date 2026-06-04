LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 4-6 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri con un servizio da sfruttare per chiudere il secondo set
Vavassori serve per il secondo set con il punteggio di 5-3, mentre Dabrowski mantiene il servizio a zero. King ha commesso un errore in rete, portando il punteggio a 15-0. La partita si sta avviando alla conclusione del secondo set, con i tennisti italiani che cercano di chiudere.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il dritto di King. 5-3 A zero Dabrowski. Vavassori con il servizio dalla sua per mandare la finale al match tie-break. 40-0 Scappa via la risposta in lob di Errani. 30-0 Prima vincente. 15-0 Ace della canadese. Serve Dabrowski. 5-2 Si aggrappa alla rete Vavassori per trovare la volée che viene difesa dall’intervento vincente di King, contro break per i nostri avversari. 40-40 Stecca il dritto lungolinea Errani, impaurita dal possibile ingresso a rete di King. 40-30 Sbaglia anche King, che manda fuori la risposta di dritto e non di poco! 30-30 Non trova il campo la risposta di Dabrowski. 15-30 Perfetta volée della nostra avversaria dopo la buona risposta di King. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE ERRANI/ VAVASSORI - DABROWSKI/ KING FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS
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