A Roma si svolge la quarta tappa della Diamond League, prima in Europa. Nei 100 metri, gli atleti statunitensi Jacobs e Lyles si sfidano per la vittoria, mentre Diaz e Battocletti festeggiano in casa. La gara si tiene allo stadio Olimpico e vede protagonisti atleti di livello internazionale. La competizione si conclude con i risultati attesi, senza sorprese o incidenti. La manifestazione è terminata con i premi e le premiazioni ufficiali, trasmesse in diretta televisiva.

Un Golden Gala grandi firme, un Golden Gala cinque stelle. L’edizione n. 46 del meeting da anni dedicato a Pietro Mennea - quarta tappa della Diamond League 2026, la prima europea - promette fuochi d’artificio. L’Olimpico di Roma, mai come stasera, sarà al centro del mondo di chi corre, salta e lancia. Il cast, raramente, è stato di questo livello. L’auspicio è che il pubblico risponda al meglio. Anche se il personaggio forse più atteso, Mattia Furlani, non ci sarà. Il reatino iridato del lungo è in rapida ripresa dall’infortunio patito al bicipite femorale destro dodici giorni fa in Cina, ha appena perso per strada uno dei rivali più accreditati, il giamaicano Carey McLeod, fermato due anni per tre irregolarità nei controlli antidoping in dodici mesi, ma in pedana sotto la Tevere marcherà forzatamente visita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Golden Gala a cinque stelle, Jacobs-Lyles gladiatori a Roma. Festa in casa per Diaz e Battocletti

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