Andy Diaz ha migliorato il suo tempo, raggiungendo 17.59 secondi sui 150 metri, mantenendo il personale stagionale. La gara si è svolta durante il Golden Gala 2026, con Diaz in testa. Attesa per le prestazioni di Jacobs e Battocletti, mentre altri atleti proseguono la competizione. Nessun altro dettaglio su posizioni o tempi successivi. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39: SI MIGLIORA ANCORA ANDY DIAZ! 17.59 per l’azzurro che avanza di un centimetro nel suo percorso di questa sera, è ancora il personale stagionale 20.38. nell’asta Caudery passa a 4.85, un errore per Kennedy, due per Moser 20.37: Completata la quafrta rotazione nel triplo: sempre Diaz, Scott e Hibbert 20.34: Quarto posto nell’asta per Sutej, che non supera lo scoglio del 4.80, si sale a 4.85 20.32: Buon salto di Hibbert che atterra a 17.02 e consolida la terza piazza, allunga la gittata anche Triki ma è quarto con 16.71 20.30: Anche Moser supera 4.80 al secondo tentativo 20.28: Diaz passa il quarto tentativo 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Golden Gala 2026 in DIRETTA: Diaz vola, vittoria a un passo! Attesa per Jacobs e Battocletti

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