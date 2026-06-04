LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | Diaz dominante Pernici sfiora il record degli 800! Tra poco Battocletti
L’atleta azzurro ha concluso la gara di 800 metri in 1’43”97, stabilendo il suo nuovo record personale e scendendo sotto il muro di 1’44”. Ha terminato in terza posizione, con una volata finale intensa. La gara si è svolta tra le prime posizioni, con un ritmo elevato fino all’ultimo sprint. Poco prima, Diaz aveva dominato la gara di velocità, mentre Pernici si era avvicinato al record personale. Tra pochi minuti, in programma la prova di una mezzofondista.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.17. E’ TERZO FRANCESCO PERNICI! L’azzurro chiude fort con una volata delle sue! 1’43?97 che è il nuovo personale, per la prima volta sotto gli 1’44”. Dominio del francese Tual con 1’43?566, secondo l’irlandese English con 1’43?80 21.14: Questi i protagonisti degli 800 maschili: 2 MEZIANE Yanis FRA 26 JAN 2002 1:43.71 1:44.17 23 3 CRAIG Peyton AUS 28 MAR 2005 1:44.07 1:44.66 52 4 TUAL Gabriel FRA 9 APR 1998 1:41.61 1:44.03 11 5-1 HOPPEL Bryce USA 5 SEP 1997 1:41.67 1:45.01 8 5-2 ENGLISH Mark IRL 18 MAR 1993 1:43.37 1:43.85 7 6 BRAZIER Donavan USA 15 APR 1997 1:42.16 1:44.03 14 7 NADER Isaac POR 17 AUG 1999 1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it
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