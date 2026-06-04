LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | Diaz dominante Pernici sfiora il record degli 800! Tra poco Battocletti

Notizia in breve

L’atleta azzurro ha concluso la gara di 800 metri in 1’43”97, stabilendo il suo nuovo record personale e scendendo sotto il muro di 1’44”. Ha terminato in terza posizione, con una volata finale intensa. La gara si è svolta tra le prime posizioni, con un ritmo elevato fino all’ultimo sprint. Poco prima, Diaz aveva dominato la gara di velocità, mentre Pernici si era avvicinato al record personale. Tra pochi minuti, in programma la prova di una mezzofondista.