LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | Diaz dominante Pernici sfiora il record degli 800! Fabbri strabilia!
Il Golden Gala 2026 ha visto Diaz dominare le gare di atletica, mentre Pernici si è avvicinata al record degli 800 metri. Fabbri ha impressionato con una performance notevole. Nel salto in lungo, Tentoglou ha raggiunto 8.07 metri, salendo al secondo posto in classifica, mentre Chilà si è fermato a 7 metri. La manifestazione continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58: Tentoglou con 8.07 sale al secondo posto nel lungo, Chilà si ferma a 7.51 al primo salto 21.58: Errore per Sioli a 2.23. Superno la misura Portillo e Beckford 21.54: l’etiope Amebaw trova la volata vincen te e fa segnare il miglior tempo mondiale stagionale con 14’18?41, secondo posto per l’etiope Baweke con 14’18?54, terza l’etiope Hailu con 14’18?94. Battocletti resiste fino alla fine e chiude 14’40?05. “Sono felice di aver finito la gara e aver spinto fino alla fine. Le batoste aiutano a crescere. Gli allenamenti non dicevano questo. Non tutto è dovuto,. Non basta il sacrificio, bisogna mettere di più” Queste le prime parole di Battocletti 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
Rome Diamond League 2026 Is INSANE! | Track And Field
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