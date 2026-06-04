LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | Diaz dominante Pernici sfiora il record degli 800! Fabbri strabilia!

Notizia in breve

Il Golden Gala 2026 ha visto Diaz dominare le gare di atletica, mentre Pernici si è avvicinata al record degli 800 metri. Fabbri ha impressionato con una performance notevole. Nel salto in lungo, Tentoglou ha raggiunto 8.07 metri, salendo al secondo posto in classifica, mentre Chilà si è fermato a 7 metri. La manifestazione continua con aggiornamenti in tempo reale.