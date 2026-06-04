LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | brillano Diaz e Pernici Battocletti sottotono Cresce l’attesa per Jacobs
Durante il Golden Gala 2026, Diaz e Pernici si sono distinti nelle gare di atletica, mentre Battocletti ha avuto una prestazione meno brillante. L’evento si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui. Nel settore dei lanci, l’ultimo tentativo di Kovacs è risultato nullo, mentre Leo Fabbri ha lanciato a 21 metri, senza migliorare il suo record personale. Cresce l’attesa per la partecipazione di un atleta di grande rilievo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.21: Nullo l’ultimo lancio di Kovacs 22.20: Non si migliora Leo Fabbri che lancia a 21.17, ora Kovacs 22.18: Un errore per Sioli a 2.26 22.17: Hodelin va al comando nel lungo con 8.18 22.16: Che rimonta della norvegese Jaeger che trova lo spunto vincente nel finale e vince con 49?60, secondo poto per una brillantissima ceca Manuel che sbriziola il personale con 49?77, terzo posto per la giamaicana Pryce con 49?80. Polinari ha chiuso all’ottavo posto con 51?58, settima Hodgkinson con 51?14 22.16: Walsh con 21.49 si porta al quarto posto del peso ma non basta per gli ultimi tre lanci 22.15: Dalle immagini del circuito internazionale si vede che Diaz nel salto di 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Golden Gala, Savona e grandi eventi: Luca Di Bella racconta il mondo RAI dellatletica
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