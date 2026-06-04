LIVE Atletica Golden Gala 2026 in DIRETTA | brillano Diaz e Pernici Battocletti sottotono Cresce l’attesa per Jacobs

Notizia in breve

Durante il Golden Gala 2026, Diaz e Pernici si sono distinti nelle gare di atletica, mentre Battocletti ha avuto una prestazione meno brillante. L’evento si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui. Nel settore dei lanci, l’ultimo tentativo di Kovacs è risultato nullo, mentre Leo Fabbri ha lanciato a 21 metri, senza migliorare il suo record personale. Cresce l’attesa per la partecipazione di un atleta di grande rilievo.