A Canosa di Puglia, un uomo di 48 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver colpito gravemente un anziano durante una lite in piazza. La vittima è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri sul posto. La ricostruzione dei fatti e le indagini sono in corso.

Eseguito un fermo per tentato omicidio in seguito a un episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi a Canosa di Puglia. Un uomo di circa 48 anni è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, dopo che una lite con un anziano è degenerata in una grave aggressione. La vittima, trasportata in condizioni critiche all’Ospedale Civile di Andria, è attualmente ricoverata in rianimazione. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e l’indagato si trova ora in stato di detenzione. Le indagini e il fermo dell’indiziato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha coordinato le indagini che hanno portato all’emissione di un fermo di indiziato di delitto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite in piazza a Canosa di Puglia, anziano finisce in ospedale in gravi condizioni: arrestato 48enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Canosa di Puglia: anziano vittima di pestaggio, in condizioni critiche. Fermato 48enne PoliziaUn uomo di 48 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un anziano a Canosa di Puglia.

Canosa di Puglia, anziano ridotto in fin di vita: fermato 48enne per tentato omicidioUn uomo di circa 48 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver tentato di uccidere un anziano in una piazza centrale di Canosa di...

Temi più discussi: Lite in piazza a Canosa, 77enne ridotto in fin di vita: si cerca l'aggressore; Lite per strada a Canosa, fermato il presunto aggressore; Lite in strada a Canosa di Puglia: 77enne aggredito è in Rianimazione, caccia all'aggressore; Lite in strada, un uomo finisce in Rianimazione.

Lite in strada a Canosa di Puglia: fermato un 55enne con l’accusa di lesioni gravi dopo l’aggressione a un 77enne. L’anziano è ricoverato in Rianimazione ad Andria. trmtv.it/cronaca/2026_0… x.com

Canosa di Puglia (BT), lite in strada: fermato 55enne per lesioni graviLite in strada a Canosa di Puglia: fermato un 55enne con l’accusa di lesioni gravi dopo l’aggressione a un 77enne. L’anziano è ricoverato in Rianimazione ad Andria. trmtv.it

Lite in strada a Canosa, anziano in rianimazioneLa lite sarebbe scoppiata in strada sabato sera, a Canosa di Puglia. Ad avere la peggio un 77enne che, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale Bonomo di Andria. L'uomo, a caus ... rainews.it