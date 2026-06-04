Un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un anziano a Canosa di Puglia. La vittima, colpita durante l'aggressione, si trova in condizioni critiche. La polizia ha confermato il fermo dell'aggressore, avvenuto poco dopo l'evento. La Procura ha avviato un procedimento legale per chiarire i dettagli dell’accaduto. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani a seguito delle indagini delegate e dirette dal magistrato di turno ha emesso un fermo di indiziato di delitto eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa di Puglia a carico di un uomo di circa 48 anni, ritenuto allo stato responsabile di tentato omicidio. I fatti sono scaturiti a seguito di un’accesa discussione tra il fermato e l’anziano, in ragione di precedenti dissidi. Il litigio è degenerato in una violenta aggressione fisica nei giorni scorsi in una piazza centrale di Canosa da parte della persona... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Canosa di Puglia: anziano vittima di pestaggio, in condizioni critiche. Fermato 48enne Polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Svolta nell’aggressione all'anziano a Canosa: c’è un fermato per tentato omicidio, era scappato fuori provinciaUn uomo di 77 anni è stato aggredito a Canosa di Puglia e ora un sospettato è stato fermato per tentato omicidio.

Roma, neonato in condizioni critiche tra droga e rifiuti: salvato dalla polizia localeUn neonato di appena 15 giorni è stato rinvenuto in condizioni critiche tra rifiuti e tracce di droga.

Temi più discussi: Canosa di Puglia, aggredito al termine di un litigio: 77enne in rianimazione. Fermato un 55enne; Lite in strada a Canosa, anziano in rianimazione; Lite per strada a Canosa, un anziano picchiato da un uomo che poi è scappato: rischia la vita; Lite in piazza a Canosa, 77enne ridotto in fin di vita: si cerca l'aggressore.

Lite in strada a Canosa di Puglia: fermato un 55enne con l’accusa di lesioni gravi dopo l’aggressione a un 77enne. L’anziano è ricoverato in Rianimazione ad Andria. trmtv.it/cronaca/2026_0… x.com

Lite per strada a Canosa, fermato il presunto aggressoreSi tratta di un uomo di 55 anni che avrebbe colpito alla testa un 77enne al culmine di una violenta discussione e poi sarebbe fuggito ... rainews.it

Lite in strada a Canosa, anziano in rianimazioneLa lite sarebbe scoppiata in strada sabato sera, a Canosa di Puglia. Ad avere la peggio un 77enne che, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale Bonomo di Andria. L'uomo, a caus ... rainews.it