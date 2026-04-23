Coppa Italia la Lazio vola in finale | Atalanta battuta ai rigori

La Lazio ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver battuto l’Atalanta ai rigori in una partita che si è conclusa con un punteggio di parità. La sfida, giocata in modo combattuto, si è conclusa con il risultato che ha portato i biancocelesti alla prossima fase della competizione. La partita si è disputata in un’atmosfera tesa, con momenti di grande intensità e colpi di scena che hanno caratterizzato l’incontro.

La Lazioconquista la sua undicesima finale di Coppa Italiaal termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena contro l’Atalanta. A Bergamo finisce ai calci di rigore dopo 120 minuti combattuti, con i biancocelesti più freddi dagli undici metri in una gara segnata da episodi, gol annullati e occasioni sfumate da entrambe le parti. Il protagonista assoluto della serata è Edoardo Motta,portiere classe 2005, decisivo già nei tempi supplementari quando devia sulla traversa il possibile gol del 2-1 firmato Scamacca.Dagli undici metri si supera: neutralizza quattro rigori– a Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere – risultando determinante per il passaggio del turno.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Coppa Italia, la Lazio vola in finale: Atalanta battuta ai rigori Semifinale Coppa Italia | Lazio-Atalanta 2-2 Notizie correlate Coppa Italia, uno straordinario Motta manda la Lazio in finale: Atalanta battuta ai rigoriPer decidere chi cercherà di impedire all’Inter di alzare al cielo la Coppa Italia, ci sono voluti 120 minuti di sofferenza, nervosismo e pochissimo... Leggi anche: Coppa Italia, la Lazio s’impone sull’Atalanta ai rigori e vola in finale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio; Coppa Italia: Atalanta battuta ai rigori, Lazio in finale; Coppa Italia Frecciarossa | Atalanta-Lazio 2-3 d.c.r., il tabellino; Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal 2-2 dell'andata, in palio la finale contro l'Inter. Lazio tra finale di Coppa Italia e derby: la decisione dei tifosi e cosa farà la Curva NordI gruppi organizzati del tifo biancoceleste hanno ufficializzato la scelta per le due importantissime partite di fine stagione ... corrieredellosport.it Finale di Coppa Italia 2026, Inter Lazio: data, biglietti e cosa sapereLa Lega Serie A non ha ufficializzato le date di apertura della vendita dei biglietti per la finalissima ma, considerato che la partita si giocherà a metà maggio, si pensa che le fasi di vendita dei t ... tg24.sky.it #Lazio in finale di Coppa Italia con l' #Inter, #Patric: "Speriamo di portarla a casa" x.com Finale di Coppa Italia coincide con gli Internazionali d'Italia. Il derby di Roma può slittare - facebook.com facebook