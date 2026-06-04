L' Italia torna al nucleare | cosa cambia con lo storico voto in Parlamento e dove nasceranno i mini-reattori

La Camera ha approvato con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti il disegno di legge che autorizza il ritorno del nucleare in Italia, segnando il primo passo ufficiale. Il testo prevede lo sviluppo di mini-reattori e la definizione di un quadro normativo per l’energia nucleare sostenibile. La decisione rappresenta una svolta rispetto alla politica energetica precedente. La legge ora passa al Senato per ulteriori esami.

La Camera dà il primo via libera al ritorno del nucleare in Italia. L’Aula di Montecitorio ha approvato il disegno di legge delega sul cosiddetto “nucleare sostenibile” con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato per l’approvazione definitiva. Il. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ITALIA ha le BOMBE NUCLEARI

Notizie e thread social correlati

Nucleare sostenibile, legge delega alla Camera e ipotesi navi con mini-reattoriLa legge delega sulla produzione di energia nucleare sostenibile è stata approvata alla Camera.

Via libera della Camera al Ddl sul nucleare: mini reattori al posto delle vecchie centraliLa Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge sul nucleare, che prevede l’installazione di mini reattori al posto delle vecchie...

Temi più discussi: La corsa più bella del mondo torna ad abbracciare l’Italia; Mondiali di calcio, dal 1930 a oggi: la storia della competizione; Che cosa torna e cosa no nell’intervista di Meloni a Mattino Cinque; Calcio, l'Italia torna alla vittoria contro il Lussemburgo.

In Europa, insieme a @GiorgiaMeloni ed ai colleghi di Fratelli d'Italia, l'Italia torna a contare ed a dettare la linea. Avanti così, negli interessi dei cittadini, senza tornare indietro di un millimetro. x.com

L’Italia torna al nucleare? Ecco le 5 azioni pronte a scattare a Piazza AffariIl ritorno del nucleare in Italia potrebbe ridisegnare il panorama energetico e borsistico di Piazza Affari, con opportunità concrete per alcuni big player quotati. Secondo stime del Politecnico di Mi ... money.it

Hanno insultato l'Italia e ho detto: Se non vi va bene tornate al vostro Paese. Ecco chi è Nonna Patria, 82enne che ha sfidato i Pro PalClaudia Gregotti ha trascorso gran parte della sua vita tra i giovani, come insegnante. Oggi dice: È gente che non capisce il valore della Patria ... msn.com