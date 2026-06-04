Le squadre italiane di combinata nordica per la stagione 2026-27 sono state ufficializzate. Il movimento si compone di atleti giovani e presenta novità nello staff tecnico con l’ingresso di Bernardi e Chenetti. La composizione delle squadre è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui nomi o le posizioni. La stagione si avvicina e le squadre sono pronte a partire con un nuovo assetto tecnico.

È stata ufficializzata la composizione delle squadre italiane di combinata nordica in vista della stagione 2026-27. Il settore riparte dopo i tanti ritiri che, di fatto, lo hanno dimezzato dal punto di vista numerico. D’altronde, per diversi atleti, il ciclo olimpico culminato con Milano Cortina 2026 ha rappresentato il “termine naturale” della carriera. A dire addio sono stati solo uomini e donne over-30, a cominciare da Alessandro Pittin (classe 1990), il quale è già stato inserito nei quadri tecnici del settore giovanile. Hanno salutato la compagnia anche Samuel Costa (venuto al mondo nel 1992), Raffaele Buzzi (1995) e Veronica Gianmoena (1995). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia della combinata nordica 2026-27. Movimento giovane, novità nello staff tecnico con Bernardi e Chenetti

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Italy's Martina Vozza Impresses at Milano Cortina 2026 Womens Downhill VI Final

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