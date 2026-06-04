L’Italia del salto con gli sci per il 2026-27 Numeri esigui cambia la guida tecnica

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le squadre italiane di salto con gli sci per la stagione 2026-27 sono state annunciate alla fine della scorsa settimana. I numeri sono ridotti rispetto al passato, e la guida tecnica è stata rinnovata. Non sono stati comunicati dettagli sui componenti delle squadre o sui nuovi tecnici coinvolti. La decisione di ridurre le formazioni e cambiare lo staff tecnico è stata confermata dall’organizzazione nazionale. La prossima stagione si avvicina con queste novità in vista delle competizioni internazionali.

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Le sq uadre italiane di salto con gli sci in vista dell’inverno 2026-27 sono state ufficializzate sul finire della scorsa settimana. Il settore ha giocoforza numeri esigui, che, de facto, rendono la composizione delle squadre nazionali un mero pro-forma. Si ragiona per status, sulla base dei risultati conseguiti lo scorso anno. Il rendimento di ognuno nei prossimi mesi determinerà, viceversa, l’impiego nel massimo circuito o nei livelli cadetti. La novità più significativa è rappresentata dal cambio di guida tecnica del settore maschile. Si è esaurita l’esperienza del ceco Jakub Jiroutek, il quale sarà rimpiazzato da Ivo Pertile, che ricoprirà il doppio ruolo direttore tecnico e allenatore responsabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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